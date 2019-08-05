Футбол

Шюррле поблагодарил «Спартак» за тёплый приёмЕвро-футбол.ру 01:18

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 3 августа
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
3 фото
Новичок "Спартак" Андре Шюррле поблагодарил московский клуб за теплый прием.
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