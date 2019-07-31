Футбол
Шюррле переходит в «Спартак» на правах арендыPrognozist 10:44
В московском «Спартаке» после череды отъездов игроков первое серьезное пополнение в лице чемпиона мира Андре Шюррле: немецкий полузащитник переходит на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
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Президент РФ поручил военным тушить пожары в Сибири
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Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
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Существуют напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления.
Обновлено в 04:29
Экономика
Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы
За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
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Обновлено в 13:26
Гаджеты
На Huawei появится российская операционная система
Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца года, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Россия разрешила передачу Египту двух иорданских Ил-76МФ
Россия разрешила Иордании передать Египту два ранее поставленных королевству военно-транспортных самолета Ил-76МФ.
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Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
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Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.
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Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
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