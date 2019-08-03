Футбол
Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»RT на русском 11:04
Новички команды Андре Шюррле и Резиуан Мирзов начнут матч на скамейке запасных. У «Динамо» же в стартовом составе сыграют Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Тони Шунич, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Шарль Каборе, Константин Рауш, Себастьян Шиманьски, Кирилл Панченко и Рамиль Шейдаев.
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