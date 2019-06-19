Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в московском клубеSportbox.RU 10:03
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перейти в один из клубов РПЛ. Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, агенты 28-летнего игрока ведут переговоры с неназванным московским клубом.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
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