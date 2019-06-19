Футбол
Андре Шюррле может продолжить карьеру в РоссииВести.Ru 13:53
Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. К футболисту проявляют интерес московские клубы. Агент футболиста Инго Хаспель заявил, что подобный вариант продолжения карьеры был бы интерес для Андре.
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