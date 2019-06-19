Футбол

Шюррле может продолжить карьеру в РоссииЕвро-футбол.ру 10:27

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России. По информации Sport Bild, Шюррле имеет на руках предложения от российских клубов.
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Бывший хавбек «Челси» Андре Шюррле ведет переговоры с российским клубом

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СМИ: Шюррле может перейти в один из московских клубов

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Андре Шюррле
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Боруссия Дортмунд», играющий на правах аренды в английском клубе «Фулхэм». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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