Шюррле может продолжить карьеру в РоссииЕвро-футбол.ру вчера в 10:27

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России. По информации Sport Bild, Шюррле имеет на руках предложения от российских клубов.

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Шюррле может продолжить карьеру в России

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