Футбол

Шюррле может продолжить карьеру в РоссииЕвро-футбол.ру вчера в 10:27

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России. По информации Sport Bild, Шюррле имеет на руках предложения от российских клубов.
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Чемпионатвчера в 10:27
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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Боруссия Дортмунд», играющий на правах аренды в английском клубе «Фулхэм». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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