Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в РоссииЕвро-футбол.ру вчера в 10:27
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России. По информации Sport Bild, Шюррле имеет на руках предложения от российских клубов.
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Агент Шюррле: «Не ведем переговоров с российской командой, но топ-клубы РПЛ нам интересны»
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