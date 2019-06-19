Футбол

Шюррле может перейти в один из московских клубовSports.ru 10:51

Дортмундская «Боруссия» не рассчитывает на полузащитника Андре Шюррле. Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
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Бывший хавбек «Челси» Андре Шюррле ведет переговоры с российским клубом

Советский спорт09:40

Чемпион мира — 2014 Шюррле ведет переговоры с российским клубом

Sport24.ru09:21

СМИ: Шюррле может перейти в один из московских клубов

Спорт-Экспресс10:37

Шюррле может перейти в один из московских клубов

Sports.ru10:51

Шюррле может продолжить карьеру в одном из московских клубов

Чемпионат10:27

Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе

Матч ТВ10:03

Российским клубам понадобился чемпион мира

Lenta.ru09:55
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Политика

МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17

Российское Министерство иностранных дел назвало голословными обвинения со стороны Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Обновлено в 11:03
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Подмосковье двух подростков задержали после ранения полицейского

В Подмосковье задержали двух подростков по подозрению в ранении полицейского, сообщается на сайте областного главка СКР.
Обновлено в 11:09
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука

Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:24
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика

Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК

Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода «Кристалл»

Обновлено в 09:52
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери

Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.
Обновлено в 07:20
Религия

В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм

Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» рассказала о начале романа с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала о начале отношений со своим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммедом V. Через два года после победы в конкурсе красоты Оксану пригласили сотрудничать с ювелиром Джейкобом Арабо, который был знаком с королем Малайзии Мухаммедом V. Весной 2017 года на одном из мероприятий в Европе Арабо представил Воеводину султану.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели

Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00
Транспорт

В Воронеже перевозчики пригрозили транспортным коллапсом

Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Обновлено в 08:45
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Экономика

Медведев призвал «разогреть» экономику России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нацпроекты в будущем отразятся на экономике России, однако необходимо принять меры для того, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.
Обновлено в 07:13
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева стала блондинкой

К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Боруссия Дортмунд», играющий на правах аренды в английском клубе «Фулхэм». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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