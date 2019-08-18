Футбол
Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой формеГазета.Ru вчера в 21:12
Стоит отметить, Шюррле пополнил "Спартак" этим летом, перейдя из дортмундской "Боруссии" на правах годичной аренды. Ранее Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе.
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Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в реанимации
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получают необходимую помощь, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено вчера в 13:09
Путешествия
Где россияне чаще всего заводят курортные романы
Обновлено 15 августа в 05:51
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева назвала ложью слухи о том, что скоро станет бабушкой
В своем профиле Наташа Королева опубликовала скриншот статьи, где журналисты заявляли, что они с Тарзаном готовятся стать дедушкой и бабушкой.
Обновлено в 01:50
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Теннис
Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Стало известно, как израильские F-35 обманывают C-300 и С-400
Израильские F-35 успешно обманывают сирийские С-300 и российскиеС-400.
Обновлено вчера в 21:07
Музыка
В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета
Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено 15 августа в 18:49
Общество
Минздрав предложил штрафовать работников за перекуры
Министерство здравоохранения России подготовило корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих», в рамках которых дало рекомендации работодателям по борьбе с курением.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ
В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Полузащитник «горожан» Александр Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ из 23 побед кряду, когда он был на поле.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
Обновлено в 02:01
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено вчера в 14:39
Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Бывший спартаковец Зе Луиш забил три мяча в чемпионате Португалии
Ранее Зе Луиш уже забить мяч в матче Лиги чемпионов в ворота "Краснодара", завершившемся победой российского клуба 3:2. Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш вернулся в Португалию после четырех сезонов, проведенных в составе московского "Спартака".
Обновлено в 01:36
Политика
Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности
17 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса.
Обновлено в 00:22