Футбол
Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой формеГазета.Ru вчера в 21:12
Стоит отметить, Шюррле пополнил "Спартак" этим летом, перейдя из дортмундской "Боруссии" на правах годичной аренды. Ранее Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе.
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Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Валерия: «Сын женился втайне от меня»
В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Прошли военно-полевые сборы 1-й казачьей дивизии
Начавшиеся в январе 2015 года интенсивные организационные мероприятия позволили уже к сентябрю того же года вывести на военно-полевые сборы четыре казачьих полка и отдельный пластунский дивизион (сегодня в дивизии 8 полков, сведенных в две бригады и отдельный батальон).
Обновлено в 05:54
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Футбол
Молодежная команда «Ростова» разгромила «Уфу» в первенстве страны
«Ростов» обыграл «Уфу» с разгромным счетом в молодежном первенстве страны. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти
Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Жилой дом в штате Нью-Йорк загорелся в результате падения легкомоторного самолета, сообщает 17 августа телеканал ABC со ссылкой на сообщение полиции штата.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника
Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:03
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Политика
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой
Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 06:05
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Космос
«КосмоКурс» собирается использовать 3D-печать при создании двигателей
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Пятый канал опубликовал видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Политика
Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России
Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
Обновлено в 05:46
Футбол
Лихтштайнер близок к переходу в «Аугсбург»
Защитник выступал за «канониров» с 2018 года.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Перми
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Как ельцинский дефолт похоронил «святые 1990-е» в России
Двадцать один год назад в России произошел технический дефолт.
Обновлено вчера в 02:00
Авто
Американцы поставили на крышу Porsche 911 ещё один «Порше»
Porsche 911 Carrera 1984 года выпуска американцы превратили во внедорожное купе: автомобилю увеличили колёсные арки на семь сантиметров, а передние вдобавок расширили ещё на 14 сантиметров, чтобы на колёсные диски Braid Fuch можно было надеть массивные шины BG Goodrich размерностью 245/65 R17.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56