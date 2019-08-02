Футбол

Шюррле: хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке»Чемпионат 12:09

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. Столичный клуб будет полностью платить зарплату хавбеку, которая составляет около € 3 млн в год.
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Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Спартак
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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