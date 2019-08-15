Футбол

Стал известен состав «Спартака» на ответный матч с «Туном»Евро-футбол.ру 11:28

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
  
38
Ещенко
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
47
Зобнин
  
20
Шюррле
  
7
Гулиев
  
10
Бакаев
  
19
Понсе
  
9
Мирзов
  
1
Фаивре
  
31
Гларнер
  
5
Хавенар
  
34
Суттер
  
39
Йосс
  
20
Каблан
  
6
Fatkic
  
10
Штилльхарт
  
29
Хефти
  
7
Кастроман
  
13
Рапп
  
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Стал известен состав "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Туна".
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Футбол, Лига Европы, Квалификация, Спартак - Тун, прямая текстовая онлайн трансляция

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