Футбол

Шюррле и Ларссон проходят медобследование для «Спартака»News.ru 06:40

Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает «СЭ», в случае успешного результата обследований с нападающими будут подписаны трудовые соглашения.
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Ларрсон и Шюррле проходят медобследование для «Спартака»

По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с форвардами будут подписаны контракты.
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