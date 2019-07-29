Футбол
Шюррле и Ларссон проходят медобследование для «Спартака»News.ru 06:40
Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает «СЭ», в случае успешного результата обследований с нападающими будут подписаны трудовые соглашения.
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По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с форвардами будут подписаны контракты.Спорт-Экспресс06:04
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