По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле завтра, во вторник 30 июля, пройдут медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с ними будут подписаны контракты.

с чего всё началось

Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает «СЭ», в случае успешного результата обследований с нападающими будут подписаны трудовые соглашения.

Шюррле и Ларссон проходят медобследование для «Спартака»

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