Футбол
Шюррле: было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКАRT на русском 03:35
Последний сезон игрок провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Ранее футболист рассказал о причинах перехода в «Спартак».
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
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Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
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Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
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Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
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Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Футбол
КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 09:43
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Обновлено в 08:39
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Обновлено в 08:14
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 12:05
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Футбол
Сегодня стартует Юношеская футбольная лига
Сегодня, 2 августа, стартует Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.
Обновлено в 07:06
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Обновлено в 06:24
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье погибли пять человек
В результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье пять человек погибли и 18 получили травмы.
Обновлено в 03:50
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере «Мелочи»
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась присоединиться к перемирию в Идлибе
Мукаш подчеркнул, что прекратить огонь изъявила желание только та часть оппозиции, которая прибыла с делегацией в Казахстан.
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Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Политика
Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Токио из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
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Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой
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Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Политика
Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление о своем уходе с поста.
Обновлено вчера в 13:37