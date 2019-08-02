Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к УкраинеРоссийская газета 12:35
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину. Статью Мюллера опубликовал сайт Infosperber.
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с чего всё началось
В интернет-газете Infosperber появился материал швейцарского журналиста и писателя Кристиана Мюллера, в котором он объясняет, почему Крым никогда больше не будет украинским.Независимое телевидение Севастополя10:57
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«На Украину не вернется никогда»: швейцарский журналист о Крыме
Независимое телевидение Севастополя10:57
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
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