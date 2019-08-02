Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к УкраинеРоссийская газета 12:35

Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину. Статью Мюллера опубликовал сайт Infosperber.
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 появился материал швейцарского журналиста и писателя Кристиана Мюллера, в котором он объясняет, почему Крым никогда больше не будет украинским.
Независимое телевидение Севастополя10:57

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В Европе объяснили, почему Крым никогда не вернется в состав Украины

URA.Ru11:36

Швейцарский писатель обосновал невозможность передачи Крыма Украине

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Infosperber (Швейцария): вместе против России — более 150 лет назад... (Крым, часть 2) (Infosperber)

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«Русский и святой»: Севастополь всегда будет принадлежать России - Infosperber

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«На Украину не вернется никогда»: швейцарский журналист о Крыме

Независимое телевидение Севастополя10:57
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
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Обновлено в 05:47
Политика

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Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
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МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
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Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника

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Морпехам Черноморского флота впервые вручили Полковую чашу

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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе

Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче молодежного первенства

"Динамо" разгромило "Спартак" в московском дерби в рамках четвертого тура молодежного первенства России.
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Общество

В Волгограде отмечают День Воздушно-десантных войск

2 августа в России отмечают День ВДВ. В этом году воздушно-десантные войска празднуют свой 89-й день рождения.
Обновлено в 08:00
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной

Оказывается, молодой человек встречается с молодой и привлекательной девушкой по имени Нелли, которая приходится падчерицей популярной певице Маше Распутиной.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала задымления в Красноярском крае

Участие авиационной групы Минобороны РФ в борьбе с лесными пожарами позволило ликвидировать задымление в трёх городах Красноярского края, заявил 2 августа журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

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Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
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Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Общество

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Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Религия

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 16:26
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Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке

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Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
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Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика

Посольство США предупредило об опасности поездок на Украину

Посольство США предупредило своих граждан об опасности пребывания на территории Украины в связи с активностью боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ — ред.). Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
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Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Политика

Рябков об американских санкциях: не удивили

Новый пакет антироссийских санкций, который ввели США, уже не удивляет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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