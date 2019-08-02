Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к УкраинеРИА Новости 09:52
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.
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Швейцарский журналист назвал причину, по которой Крым навсегда останется частью РФ
Национальная служба новостей14:07
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Футбол
Ларссон рассказал о переходе в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили дату свадьбы
В преддверии свадьбы, которая, по слухам, состоится уже через месяц – 13 сентября, театральный режиссер впервые публично признался Ксении в любви: выложил на своей страничке в Instagram видео, снятое во время совместных каникул, подписав: «Я люблю тебя».
Обновлено в 09:33
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Кино
В сети появился трейлер военной драмы «1917»
Обновлено в 07:12
Политика
В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Футбол
Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Из-за громких хлопков остановлена одна из линий лондонской подземки
По словам очевидцев, на станции раздалось несколько громких хлопков, похожих на выстрелы. В соцсетях пишут, что хлопков было не менее трех.
Обновлено в 15:40
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Футбол
Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл»
Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».
Обновлено вчера в 11:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже
В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Политика
В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион
Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
Музыка
Кэти Перри заплатит за плагиат почти три миллиона долларов
Жюри присяжных в Лос-Анджелесе обязало американскую певицу Кэти Перри выплатить $2,78 миллиона за плагиат при создании песни Dark Horse.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Авто
Назвали топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
Аналитики отмечают, что за первое полугодие 2019 года в нашей стране было реализовано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Общество
Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов
В Еврейской автономной области в 2018 году на 1 тыс. женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 аборта, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов было сделано в Ингушетии, Дагестане, а также в Москве, передает агентство.
Обновлено в 01:27
Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Футбол
ЦСКА сделал «Интеру» предложение по Пушкашу
Минувший сезон Пушкаш провёл в Серии B, выступая за «Палермо». На счету форварда 9 голов и три результативные передачи в 33 матчах.
Обновлено в 16:00
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32