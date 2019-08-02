с чего всё началось

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.

Экономика В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Игры Из чего складывается призовой фонд TI9 Начиная с первого Чемпионата Мира по Dota 2 стартовый размер призового фонда остается неизменным на протяжении девяти лет — он составляет $1,600,000.

Политика Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.

Политика Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Общество Мощный ливень в Благовещенске повалил деревья, затоплены улицы Ливень и шквалистый ветер повалил деревья в Благовещенске, затопил улицы, из-за непогоды в областном центре Приамурья произошла временная остановка водозабора, возникли проблемы с электроснабжением, сообщается в Instagram администрации города.

Интернет Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Наука Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.

Общество Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.

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Спорт Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.

Происшествия Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти Грегори Аллен, начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».

Происшествия Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами, возникших у авиакомпании Bulgaria Air.

Космос Умер астрофизик Николай Кардашев В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Происшествия В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.

Политика Получивших российские паспорта украинцев допросили Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.

Происшествия МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.