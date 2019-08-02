Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеРИА Новости 02 августа в 09:52
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.
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с чего всё началось
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер в своей статье для Infosperber про Крым буквально по полочкам разложил, почему полуостров никогда не вернется в состав Украины.Царьградвчера в 14:46
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Необычный салон специализируется на процедурах для женских половых органов, включая vajacials (маски для влагалища) и O-Shot, технику повышения оргазма, при которой собственная кровь женщины вводится в ее клитор и точку G. После двух лет работы, Barshop планирует расширить компанию и планирует открыть спа-центр в Лондоне в конце этого года и еще один в Дубае.
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Спорт
Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне
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Происшествия
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Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
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Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
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Гвардиола с сарказмом прокомментировал отсутствие игроков «МС» в списке претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал непопадание футболистов команды в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
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