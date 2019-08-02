Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеРИА Новости 09:52

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.
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В Швейцарии объяснили, почему Крым останется частью России

РЕН ТВ17:23

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

РИА Новости09:52

В Европе объяснили, почему Крым никогда не вернется в состав Украины

URA.Ru11:36

Швейцарский писатель обосновал невозможность передачи Крыма Украине

Взгляд.ру11:24

В Швейцарии рассказали, почему Крым не вернется в состав Украины

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«Русский и святой»: Севастополь всегда будет принадлежать России - Infosperber

Царьград07:40

Infosperber (Швейцария): вместе против России — более 150 лет назад... (Крым, часть 2) (Infosperber)

ИноСМИ01:50
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В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

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Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
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ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020

Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
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Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик

Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
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Названо самое чистое место для купания в Черном море

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам – у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено 31 июля в 13:18
Армия и оружие

Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах

Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
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Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе — Басурин

Обновлено в 08:20
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Сверхзвуковые парашюты применят для посадки на Марс

Обновлено в 11:07
Здоровье

Перинатальному центру требуются специалисты высокой квалификации

Главный врач рассказал, что не хватает специалистов высокой квалификации по многим направлениям.
Обновлено в 12:06
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В Норвегии появится собственный электрокар

Инженеры норвежской компании Fresco Motors разработали собственного конкурента Tesla Model 3. Их электрический седан, получивший название Reverie, способен ускоряться до 100 км/ч с места за 2,0 секунды.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
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Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
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Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаров

Обновлено в 12:38
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А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты

Иногда скептики приводят «железные» аргументы.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
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Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
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Багамы Колумб принял за острова Восточной Азии

Колумб выдвинул предположение, что в Азию можно попасть, двигаясь на запад через Атлантический океан.
Обновлено в 17:47
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
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В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

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Россияне устроили драку в самолете из Стамбула в Екатеринбург

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Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам

Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.
Обновлено в 16:38
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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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