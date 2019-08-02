Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеРИА Новости 09:52
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.
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Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Экономика
Дмитрий Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.
Обновлено в 02:30
Футбол
Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым
Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:49
Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 21:04
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Авто
Представлен обновленный кемпер Volkswagen California
Компания Volkswagen официально представила обновлённый дом на колёсах - California.
Обновлено в 09:30
Футбол
Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»
Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
Обновлено в 15:51
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Культура
Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым
Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено в 20:33
Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Футбол
Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы
Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона.
Обновлено в 09:14
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58