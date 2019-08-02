Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеРИА Новости 09:52

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.
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«Киев хотел доминировать, не развивая»: Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину

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