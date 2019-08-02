Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеРИА Новости вчера в 09:52
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.
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Политика
Британия приветствовала американские санкции против России
По словам министра, санкции «по химическому и биологическому оружию» были введены США «в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери», сообщает телеканал 360.
Обновлено в 12:29
Происшествия
ДТП в Воронежской области унесло жизни двоих человек
Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Общество
Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил
Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.
Обновлено в 12:27
Футбол
Малком остался в запасе «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»
Обновлено в 13:39
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Интер» вновь попытается приобрести Лукаку у «Манчестер Юнайтед»
Руководство «Интера» не теряет надежды заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Обновлено в 10:20
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Здоровье
Врач пояснил, стоит ли россиянкам загорать обнаженными
Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна. При загаре необходимо помнить о нескольких ограничениях.
Обновлено в 13:33
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 10:55
Авто
Озвучена доля сегмента SUV в крупных городах России
Доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России в 1 полугодии 2019 года составила 43%.
Обновлено в 03:08
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ
Обновлено в 13:56
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.
Обновлено в 12:35
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Общество
В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили
Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Политика
Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN
Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Театры
Александр Самоилэ назначен главным дирижером «Новой Оперы»
Главным дирижером труппы назначен Александр Самоилэ, сотрудничество с которым продолжается уже на протяжении пяти лет.
Обновлено в 04:41
Происшествия
На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб
В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47