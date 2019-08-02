Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеРИА Новости вчера в 09:52

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber. На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.
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В Швейцарии заговорили о российском Крыме

Новостной фронт04:14

В Швейцарии рассказали, почему Крым не вернется в состав Украины

Газета.Ruвчера в 15:41

«Киев хотел доминировать, не развивая»: Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину

Царьградвчера в 19:42

Швейцарский публицист рассказал, почему Крым не будет украинским

Телеканал 360°вчера в 22:16

В Европе объяснили, почему Крым никогда не вернется в состав Украины

URA.Ruвчера в 11:36

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

РИА Новостивчера в 09:52

Infosperber (Швейцария): вместе против России — более 150 лет назад... (Крым, часть 2) (Infosperber)

ИноСМИвчера в 01:50
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика

Британия приветствовала американские санкции против России

По словам министра, санкции «по химическому и биологическому оружию» были введены США «в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери», сообщает телеканал 360.
Обновлено в 12:29
Происшествия

ДТП в Воронежской области унесло жизни двоих человек

Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве

К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Общество

Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил

Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.
Обновлено в 12:27
Футбол

Малком остался в запасе «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»

Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Интер» вновь попытается приобрести Лукаку у «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Интера» не теряет надежды заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Обновлено в 10:20
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Общество

«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции

Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Здоровье

Врач пояснил, стоит ли россиянкам загорать обнаженными

Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна. При загаре необходимо помнить о нескольких ограничениях.
Обновлено в 13:33
Политика

ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В подмосковном лагере отравились семь детей

Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 10:55
Авто

Озвучена доля сегмента SUV в крупных городах России

Доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России в 1 полугодии 2019 года составила 43%.
Обновлено в 03:08
Общество

Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Единоборства

Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Шойгу объяснил причину отсутствия стран НАТО среди участников в АрМИ

Обновлено в 11:56
Футбол

«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ

Обновлено в 13:56
Политика

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.
Обновлено в 12:35
Наука

Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена

Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Общество

В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили

Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Политика

Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN

Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Театры

Александр Самоилэ назначен главным дирижером «Новой Оперы»

Главным дирижером труппы назначен Александр Самоилэ, сотрудничество с которым продолжается уже на протяжении пяти лет.
Обновлено в 04:41
Происшествия

На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб

В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
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