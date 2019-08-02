Политика
Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеАргументы и Факты - Крым 00:24
После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber. В таком мнении Мюллер утвердился после общения с жителями Севастополя.
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с чего всё началось
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер в своей статье для Infosperber про Крым буквально по полочкам разложил, почему полуостров никогда не вернется в состав Украины.Царьград14:46
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В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера
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Нашлась ещё одна причина добавить творог в свой ежедневный рацион – специалисты в области медицины подтвердили, что регулярное употребление кисломолочных продуктов препятствует развитию онкологических заболеваний.
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Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок
Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
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Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
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Происшествия
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Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Обновлено в 13:41
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Обновлено вчера в 15:20
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Обновлено в 09:42
Футбол
Томас Цорн: «Вдесятером „Спартак“ играл лучше, чем в полном составе»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) и отметил, что команда хорошо ответила на удаление.
Обновлено в 14:41
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Скончался Сухарев Владимир Михайлович
Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной.
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Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
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Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
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Композитор и музыкант Баррингтон Фелунг ушел из жизни в возрасте 65 лет в Австралии.
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Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
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Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
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Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
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Обновлено в 13:05
Армия и оружие
БМД-4М могут усилить противотанковым ракетным комплексом «Корнет»
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