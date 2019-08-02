с чего всё началось

После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber. В таком мнении Мюллер утвердился после общения с жителями Севастополя.

Происшествия Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.

Происшествия Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Политика В США объяснили введение новых санкций против России Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Общество Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Авто Стала известна доля сегмента SUV в крупных городах России Общие показатели уменьшились при этом на 8,4%. Машины из С-сегмента в России продавались меньше, показатели за прошедшие полгода составили 93 587 экземпляров, а падение - 10,5%. Общая доля автомобилей С-сегмента на рынке достигла в этом году 13,15%.

Политика В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера Расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году обошлось бюджету в $31,6 млн, следует из опубликованных Минюстом США данных.

Здоровье Подтверждена польза творога в борьбе с раковыми заболеваниями Нашлась ещё одна причина добавить творог в свой ежедневный рацион – специалисты в области медицины подтвердили, что регулярное употребление кисломолочных продуктов препятствует развитию онкологических заболеваний.

Путешествия Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Происшествия На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Шоу-бизнес Новая возлюбленная Максима Виторгана познакомилась с его дочерью В свою очередь, Виторган, помимо Полины, является отцом еще двоих мальчиков Даниила от первой супруги и Платона, которого ему родила телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Армия и оружие Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Футбол Томас Цорн: «Вдесятером „Спартак“ играл лучше, чем в полном составе» Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) и отметил, что команда хорошо ответила на удаление.

Здоровье Скончался Сухарев Владимир Михайлович Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Происшествия По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.

Культура Скончался автор музыки к сериалу «Инспектор Морс» Баррингтон Фелунг Композитор и музыкант Баррингтон Фелунг ушел из жизни в возрасте 65 лет в Австралии.

Происшествия В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека "По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.

Общество Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Наука Графен помог стабилизировать двумерные материалы Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.