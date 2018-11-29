Политика

Швейцарский истребитель сопроводил борт с делегацией Лаврова
РБК
вчера в 19:31

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Швейцарии несколько минут сопровождал самолет отряда «Россия», на борту которого находилась делегация главы МИДа Сергея Лаврова и журналисты. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Самолет отправлялся из Женевы в Москву.
РБКвчера в 19:31
с чего всё началось

Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией

Истребитель швейцарских ВВС несколько минут сопровождал самолет спецотряда "Россия" с возвращавшимися из Женевы в Москву российской делегацией и журналистами, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 14:00

Подробнее о событии

Самолет Лаврова в небе Швейцарии сопроводил истребитель ВВС Конфедерации

Российская газетавчера в 14:36

Истребитель ВВС Швейцарии сопровождал борт с делегацией Лаврова по пути из Женевы

ТАССвчера в 14:30

Самолет с российской делегацией из Женевы проводил истребитель

Взгляд.рувчера в 14:24

Пилот истребителя ВВС Швейцарии 3 минуты летел за российским спецбортом и отдал ему честь

Газета.Ruвчера в 14:11

Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией

РИА Новостивчера в 14:00

Швейцарский истребитель сопроводил самолет Лаврова

Известиявчера в 13:53

Швейцарский истребитель не застал Сергея Лаврова

Коммерсантъвчера в 13:40
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Политика

В Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Трампом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что российская сторона сожалеет об отмене президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:11
Политика

Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе

В США сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе, пишет The Hill.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

На орбиту вывели три новых российских военных спутника

Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых российских военных спутника, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:02
Политика

Меркель пропустит первый день саммита G20

Обновлено в 00:43
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Обновлено в 01:02
Политика

Климкин анонсировал разрыв десятков соглашений Украины с Россией

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией.
Обновлено в 01:07
Политика

Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией

Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

Новая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине

Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
Обновлено в 00:01
Политика

Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага

Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о создании нового музея ВКС

Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 23:56
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