Политика
Швейцарский истребитель сопроводил борт с делегацией Лаврова
Швейцарский истребитель сопроводил борт с делегацией ЛавроваРБКвчера в 19:31
Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Швейцарии несколько минут сопровождал самолет отряда «Россия», на борту которого находилась делегация главы МИДа Сергея Лаврова и журналисты. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Самолет отправлялся из Женевы в Москву.
РБКвчера в 19:31
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с чего всё началось
Истребитель швейцарских ВВС несколько минут сопровождал самолет спецотряда "Россия" с возвращавшимися из Женевы в Москву российской делегацией и журналистами, передаёт корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 14:00
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Самолет Лаврова в небе Швейцарии сопроводил истребитель ВВС Конфедерации
Российская газетавчера в 14:36
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