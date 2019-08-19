Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации ПутинаРИА Новости 07:27

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
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