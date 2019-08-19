Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации ПутинаРИА Новости 07:27
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
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Политика
Зеленский уволил главу Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:56
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Футбол
Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»
Обновлено в 15:38
Политика
Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 13:23
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Плата за брекзит
Британия столкнется с транспортным коллапсом в портах, нехваткой лекарств, топлива и продуктов питания, если она покинет Европейский Союз без заключенной с Брюсселем сделки 31 октября, говорится в конфиденциальном документе британского правительства под кодовым названием "Операция овсянка", который оказался в распоряжении лондонской газеты "Санди таймс".
Обновлено в 16:11
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Единоборства
Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля
Обновлено в 15:18
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.
Обновлено в 13:25
Происшествия
«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплаты компенсаций пассажирам авиалайнера A321, совершившего 15 августа жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Экс-сотрудника МВД по Дагестану осудили за драку в Астрахани
По данным следствия в мае этого года в одном из кафе Астрахани произошел конфликт между действующим на тот момент сотрудником МВД Дагестана, который проводил отпуск в Астрахани, и администрацией заведения.
Обновлено в 16:26
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля
На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15