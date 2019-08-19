Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации ПутинаРБК 07:35
Похожий инцидент произошел в ноябре 2016 года, когда самолет президента России направлялся в Перу на саммит АТЭС. Тогда к российскому Ил-96-300 подлетели несколько истребителей швейцарских ВВС, которые сопровождали его в течение 10 минут.
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Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой.
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Кино
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Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
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Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
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Футбол
Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
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Футбол
Руни нецензурно выразился в сторону судьи на матче MLS
Форвард клуба высшей футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни оказался в центре инцидента в матче с "Ванкувер Уайткэпс".
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Истребители Су-30СМ для Белоруссии собрали в Иркутске
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Обновлено вчера в 16:47
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
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Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
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Политика
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Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Голый студент МГГУ выпал из окна в Москве
Как сообщает РЕН ТВ, парень в голом виде выпал из окна съемной квартиры на третьем этаже. ЧП произошло на Рязанском проспекте.
Обновлено в 08:40
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
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В провинции Хама освободили очередной населенный пункт
Обновлено в 01:32
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.
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Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Фратрия» опровергла сообщение о бойкоте матчей «Спартака»
Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» в официальном Twitter опровергло заявление о бойкоте матчей красно-белых.
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Обновлено в 07:28
Культура
Умер американский комик Кип Аддотта
С Соединенных Штатах Америки умер комик Кип Аддотта. О его смерти сообщили родственники.
Обновлено в 01:27