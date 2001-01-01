Экономика
Швейцария сократила экспорт часов до трёхлетнего минимумаГоворит Москва 03:57
В целом в июне экспорт снизился почти на 11% в годовом измерении и составил 1 млрд 770 млн долларов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Медведев озвучил дату перехода на электронные паспорта
К указанной дате россияне должны иметь возможность полноценно пользоваться электронными паспортами, сказал Медведев.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта
19-летний голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Япония запустит криптовалютный аналог SWIFT
В ближайшие несколько лет Япония запустит международную сеть криптовалютных платежей, которая поможет в борьбе с отмыванием денег, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Врачи предупредили об опасности холодного лета
Прохладное лето негативно влияет на некоторых людей.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
В Турции заявили о незаконности решения США по F-35
Напомним, США отказали Турции в поставках истребителей 5 поколения F-35 из-за покупки С-400 у России.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
Замглавы МИДа Украины обвинил союз венгров в сепаратизме
Карту, на которой часть территории Украины показана как Венгрия, опубликовали в газете "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности, сообщил в четверг замглавы МИД Егор Божок.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Музыка
Ставропольский театр песни «VIVA» победил на конкурсе в Италии
Победу в одном из самых престижных конкурсов для некоммерческих творческих коллективов в Европе «Fiestalonia Milenio» одержал коллектив театра песни концертно-творческого объединения «Аккорд».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Общество
В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак
В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак. Как поступят наймодатели с четвероногими — неизвестно. Соседи на запах или шум не жаловались.
Обновлено в 01:42
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Гаджеты
Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны
По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Во Франции водительских прав лишили Пригожина
Обновлено в 04:25
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Футбол
Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит»
Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.
Обновлено в 04:19
Общество
Россию призывают освободить тысячи «больных убийц»
Во второй половине 90-х в США стартовала общественная кампания "100 миллионов американцев испытывают хронические боли, давайте упростим выписку безвредных опиоидов".
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор повредившему картину Репина
Напомним, что 25 мая 2018 года Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в трех местах.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено вчера в 16:20
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16