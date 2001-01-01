Экономика

Швейцария сократила экспорт часов до трёхлетнего минимумаГоворит Москва 03:57

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В целом в июне экспорт снизился почти на 11% в годовом измерении и составил 1 млрд 770 млн долларов.
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Швейцария сократила экспорт часов до трёхлетнего минимума

Говорит Москва03:57

Швейцария сократила экспорт часов до трехлетнего минимума

Интерфакс03:42

Экспорт Японии снизился 7-й месяц подряд

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Экспорт швейцарских часов в июне упал на 10,7%, за полугодие подрос на 1,4%

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