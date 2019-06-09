Швейцария и Англия назвали составы на матч Лиги нацийМатч ТВ 07:59

Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Англии на матч за третье место в рамках Лиги наций.

Швейцария и Англия назвали составы на матч Лиги наций

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