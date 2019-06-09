Футбол
Швейцария и Англия назвали составы на матч Лиги нацийМатч ТВ 07:59
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
1
Зоммер
22
Шер
5
Аканджи
4
Эльведи
2
Мбабу
10
Джака
8
Фройлер
13
Родригес
23
Шакири
9
Сеферович
20
Фернандеш
1
Пикфорд
22
Александер-Арнолд
12
Гомес
6
Магуайр
3
Роуз
4
Дайер
20
Алли
17
Делф
7
Лингард
9
Кейн
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑2‑1‑3
Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Англии на матч за третье место в рамках Лиги наций.
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