Футбол

Швейцария и Англия назвали составы на матч Лиги нацийМатч ТВ 07:59

Швейцария — Англия
сегодня
в 09:00
Лига наций УЕФА, Матч за третье место
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
1
Зоммер
  
22
Шер
  
5
Аканджи
  
4
Эльведи
  
2
Мбабу
  
10
Джака
  
8
Фройлер
  
13
Родригес
  
23
Шакири
  
9
Сеферович
  
20
Фернандеш
  
1
Пикфорд
  
22
Александер-Арнолд
  
12
Гомес
  
6
Магуайр
  
3
Роуз
  
4
Дайер
  
20
Алли
  
17
Делф
  
7
Лингард
  
9
Кейн
  
10
Стерлинг
  
Англия
Расстановка 4‑2‑1‑3
2 фотоЕщё 1 видео
Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Англии на матч за третье место в рамках Лиги наций.
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