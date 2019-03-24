Швейцария – Дания: ждать ли победу хозяев?Все про Спорт ру 24 марта в 14:41

Швейцария сыграет с Данией 26 марта в рамках отборочного матча Чемпионата Европы, предлагаем прочитать наш прогноз.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Политика Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Происшествия Три группы рыбаков заблудились в Корсаковском районе Выяснилось, что из-за плохой видимости дорогу к берегу в районе мыса Свободный не могут найти три группы рыбаков - 8 человек.

Авто Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту По некоторым данным, поставка завершена, а также почти реализована поставка в Китай средств поражения к Су-35.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Политика Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу» Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.

Происшествия Из-за неверного диагноза в больнице Первоуральска скончалась девушка В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя девушка, которой врачи поставили неверный диагноз.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Происшествия СК предъявил обвинение экс-министру Абызову Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Политика Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европейский парламент поддержал проект закона об отмене сезонного перевода часов с 2021 года, передает пресс-служба ЕП.

Экономика Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.

Армия и оружие Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика 1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения Порядка 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без водоснабжения с апреля этого года.

Здоровье В Петербурге разработают стандарт подготовки арктических врачей Как стало известно во вторник, 26 марта, в Петербурге идёт работа над особым госстандартом обучения медицинских специалистов для работы в Арктической зоне.

Происшествия Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.

Происшествия В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.

Происшествия Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Происшествия На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие Как сообщает Федеральное агентство новостей, массовое ДТП произошло вечером вторника, 26 марта, на Выборгском шоссе между Сертолово и КАДом.