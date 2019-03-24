Футбол
Швейцария – Дания: ждать ли победу хозяев?Все про Спорт ру 24 марта в 14:41
Швейцария сыграет с Данией 26 марта в рамках отборочного матча Чемпионата Европы, предлагаем прочитать наш прогноз.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Три группы рыбаков заблудились в Корсаковском районе
Выяснилось, что из-за плохой видимости дорогу к берегу в районе мыса Свободный не могут найти три группы рыбаков - 8 человек.
Обновлено в 21:15
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну
Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту
По некоторым данным, поставка завершена, а также почти реализована поставка в Китай средств поражения к Су-35.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Из-за неверного диагноза в больнице Первоуральска скончалась девушка
В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя девушка, которой врачи поставили неверный диагноз.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
Обновлено в 14:35
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
В МИД РФ решительно осудили авиаудар коалиции в Афганистане
РФ осудила авиаудар, нанесенный по территории Афганистана международной коалицией.
Обновлено в 11:51
Политика
Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европейский парламент поддержал проект закона об отмене сезонного перевода часов с 2021 года, передает пресс-служба ЕП.
Обновлено в 11:10
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России
В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.
Обновлено в 18:29
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Экономика
1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения
Порядка 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без водоснабжения с апреля этого года.
Обновлено в 20:31
Здоровье
В Петербурге разработают стандарт подготовки арктических врачей
Как стало известно во вторник, 26 марта, в Петербурге идёт работа над особым госстандартом обучения медицинских специалистов для работы в Арктической зоне.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Как сообщает Федеральное агентство новостей, массовое ДТП произошло вечером вторника, 26 марта, на Выборгском шоссе между Сертолово и КАДом.
Обновлено в 17:10
Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено в 10:25
Хоккей
Овечкин в Белом доме встретился с Трампом
В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 17:33