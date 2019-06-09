Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (Серия пенальти)Sports.ru 02:34

Швейцария — Англия
0 – 0
Серия пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
В Португалии проходят решающие матчи Лиги наций УЕФА. В матче за 3-е место играют сборные Англии и Швейцарии. Лига наций УЕФА Матч за 3-е место ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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