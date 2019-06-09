Швейцария — Англия 0:0 (Серия пенальти)Sports.ru 02:34

В Португалии проходят решающие матчи Лиги наций УЕФА. В матче за 3-е место играют сборные Англии и Швейцарии. Лига наций УЕФА Матч за 3-е место ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Происшествия «Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".

Происшествия Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.

Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол В премьер-лигу Украины вышел клуб из села с населением 1 600 человек Футбольный клуб «Колос» из села Ковалевка Васильковского района Киевской области впервые в своей истории вышел в высший дивизион чемпионата Украины по футболу, победив в стыковых матчах одесскую команду «Черноморец».

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес выступила с дочерью в одинаковых платьях Для дуэта с дочерью Дженнифер Лопес выбрала одинаковые пышные платья яркого оранжевого цвета.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Музыка Барецкий хочет занять место Шнурова в «Ленинграде» Шоумен Стас Барецкий собирается занять место Сергея Шнурова в группе «Ленинград», передает «Газета.Ru».

Происшествия В Ростове сгорел пассажирский автобус Очевидцы случившегося опубликовали видео в сообществе «Это Ростов-на-Дону». В автобусе большой вмести загорелся моторный отсек.

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Футбол Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".

Общество Новосибирская область и Татария заключили соглашение о сотрудничестве Второй день Федерального Сабантуя в Новосибирске начался со встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и главы Татарии Рустама Минниханова.

Происшествия В Польше шесть человек погибли в результате массового ДТП с грузовиком Шесть человек погибли и 11 ранены в результате массового ДТП на северо-западе Польши, сообщает государственная пожарная охрана.

Музыка На сцене Мариинского театра исполнят Рахманинова и Сибелиуса 14 июня пианист Бехзод Абдураимов представит публике Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова и Симфонию № 2 Яна Сибелиуса.

Экономика Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.

Политика КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.

Авто Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.

Политика Порошенко запутался в обвинениях в адрес России Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».

Происшествия Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.