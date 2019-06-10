Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)Спорт-Экспресс 11:48

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Сборная Англии в серии пенальти обыграла команду Швейцарии в матче за третье место в Лиге наций . Обе команды забили первые пять ударов серии. Шестой удар швейцарской сборной, который исполнял форвард Йосип Дрмич, был взят голкипером англичан Джорданом Пикфордом.
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