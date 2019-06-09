Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)Metaratings 11:45

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
В матче за третье место Лиги наций УЕФА сборная Англии по пенальти обыграла сборную Швейцарии. В основное время встречи команды голов не забили. В конце второго тайма Каллум Уилсон отправил мяч в ворота швейцарцев, однако арбитр отменил гол после видеопросмотра.
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