Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм)Sportbox.RU 07:59
|23′
Дэнни Роуз
|27′
Джесси Лингард
|43%
|Владение мячом
|57%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|3
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
1
Зоммер
4
Эльведи
22
Шер
5
Аканджи
2
Мбабу
20
Фернандеш
10
Джака
13
Родригес
23
Шакири
9
Сеферович
8
Фройлер
1
Пикфорд
22
Александер-Арнолд
12
Гомес
6
Магуайр
3
Роуз
4
Дайер
20
Алли
17
Делф
7
Лингард
9
Кейн
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑2‑1‑3
Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Англии на матч за третье место в рамках Лиги наций.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
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