Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм)Sportbox.RU 07:59

Швейцария — Англия
0 – 0
2-й тайм
Лига наций УЕФА, Матч за третье место
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Англии на матч за третье место в рамках Лиги наций.
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