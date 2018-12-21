Политика

Шведского дипломата выслали из России
Lenta.ru
08:02

Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции. Об этом сообщила газета Expressen. Решение о высылке стало ответным шагом на отказ двум российским дипломатам в выдаче шведской визы.
Lenta.ru08:02

Подробнее о событии

Шведский дипломат объявлен персоной нон-грата в России

Вести.Ru10:33

Россия выслала из страны шведского дипломата

Эхо Москвы11:05

Россия выслала шведского дипломата

URA.Ru09:50

В МИД Швеции подтвердили высылку дипломата из России

RT на русском09:28

МИД Швеции подтвердил высылку своего дипломата из России

Газета.Ru09:23

Россия выслала шведского дипломата

РИА Новости09:03

Российские вертолеты в прицеле западных разведок

Pravda.Ru18 декабря в 07:21
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:50
Политика

Роскомнадзор начал проверку BBC

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Политика

Рада просит Порошенко объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика

Активистка дольщиков Андреева общается с врио губернатора Петербурга

Ранее Андреева покинула совещание, на которое пригласили чиновников, отвечающих за решение проблем дольщиков, активистов групп участников долевого строительства, а также представителей строительной отрасли города.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Эрдоган отложил операцию в Сирии после переговоров с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отложить проведение новой операции в Сирии после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:33
Политика

МИД РФ назвал убийством смерть россиянина в украинской тюрьме

МИД РФ 21 декабря обнародовал заявление, в котором выражает надежду, что гибель российского гражданина Валерия Иванова, отбывавшего наказание в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области, будет расследована "непредвзято и объективно".
Обновлено в 09:23
Политика

Новым главой Росимущества назначен бывший руководитель главка СКР

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на пост главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) бывшего руководителя московского главка Следственного комитета Вадима Яковенко.
Обновлено в 10:07
Политика

Постпред США в ООН Хейли потеряла голос и «обрадовала многие страны»

Постпред США в ООН Никки Хейли заболела и не может говорить, чем, по её мнению, принесла радость многим странам.
Обновлено в 08:48
Политика

Волкер заявил, что Украина не готова вступить в НАТО

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время.
Обновлено в 09:20
Политика

В МИД призвали украинские власти не вмешиваться в дела церкви

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали украинские власти "не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству".
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

CNBC: Россия успешно протестировала ракету «Циркон»

"Успешное испытание, проведенное на прошлой неделе, показало, что россияне смогли добиться устойчивого полета [ракеты], что критически важно при разработке гиперзвукового оружия", - сообщил источник CNBC.
Обновлено в 08:41
Политика

Многократные визы США для россиян подорожают вдвое

Многократные визы для деловых и туристических поездок россиян в США с 1 января 2019 года подорожают, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.
Обновлено в 06:07
Политика

Кремль проанализирует доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне

Кремль знает о докладе ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Политика

Трамп назвал жесткой, но справедливой свою позицию по России и Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет наиболее жесткую политику по отношению к России и Китаю и указал на то, что ряд СМИ неправильно отображают его позицию по этим странам.
Обновлено в 10:36
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