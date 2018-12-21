Политика
Шведского дипломата выслали из России
Шведского дипломата выслали из РоссииLenta.ru08:02
Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции. Об этом сообщила газета Expressen. Решение о высылке стало ответным шагом на отказ двум российским дипломатам в выдаче шведской визы.
Lenta.ru08:02
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Политика
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Политика
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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"Успешное испытание, проведенное на прошлой неделе, показало, что россияне смогли добиться устойчивого полета [ракеты], что критически важно при разработке гиперзвукового оружия", - сообщил источник CNBC.
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Политика
Многократные визы США для россиян подорожают вдвое
Многократные визы для деловых и туристических поездок россиян в США с 1 января 2019 года подорожают, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 06:02
Политика
Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.
Обновлено в 06:07
Политика
Кремль проанализирует доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне
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Обновлено в 06:14
Политика
Трамп назвал жесткой, но справедливой свою позицию по России и Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет наиболее жесткую политику по отношению к России и Китаю и указал на то, что ряд СМИ неправильно отображают его позицию по этим странам.
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