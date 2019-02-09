Политика

Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливеГазета.Ru 10:57

Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными. Статья с детальным разбором произошедшего была опубликована в издании Nyhetsbanken.
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, Киев не добьется успеха со своим иском в суде, организованном согласно Конвенции ООН о морском праве, потому что случай в Керченском проливе попросту не подпадает под ее действие.
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