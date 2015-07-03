Происшествия
Шведский суд отказался заочно арестовывать АссанжаИзвестия 10:28
Окружной суд Уппсалы в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья заявила, что это было бы непропорциональной мерой.
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Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Политика
Россия сообщила о выводе «своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп
Москва опровергла заявление президента США Дональда Трампа и американских СМИ о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы.
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Политика
Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 12:31
Политика
Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста
Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами
Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Общество
О короткой рабочей неделе напомнил Роструд
Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Ивановской области
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в том числе в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.
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Транспорт
В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Происшествия
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Джастин Бибер создаст дезодорант, который спасет мир
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Политика
Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Обновлено в 15:47
Общество
«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны
Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Политика
Кучма прокомментировал назначение представителем Киева по Донбассу
Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал назначение представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Обновлено в 14:19
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Гаджеты
LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED
Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02