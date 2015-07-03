Происшествия

Шведский суд отказался заочно арестовывать АссанжаИзвестия 10:28

Окружной суд Уппсалы в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья заявила, что это было бы непропорциональной мерой.
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Шведский суд отказался выдать ордер на заочный арест Ассанжа

RT на русском17:36

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

РИА Новости10:29

Шведский суд отказался заочно арестовать Ассанжа

РБК10:36

Суд в Швеции отказался заочно арестовать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Эхо Москвы12:00

Шведский суд не стал арестовывать Ассанжа

Росбалт10:29

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

ТАСС11:27

Шведский суд отказался выдать ордер на арест Ассанжа

Интерфакс10:49
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Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Политика

Россия сообщила о выводе «своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп

Москва опровергла заявление президента США Дональда Трампа и американских СМИ о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы.
Обновлено в 16:53
Политика

Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 12:31
Политика

Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста

Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами

Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Общество

О короткой рабочей неделе напомнил Роструд

Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Ивановской области

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в том числе в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.
Обновлено в 11:44
Транспорт

В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет

В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Экономика

Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов

Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Армия и оружие

ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

Обновлено в 18:12
Происшествия

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Политика

Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Джастин Бибер создаст дезодорант, который спасет мир

Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Тарасов встретился с дочерью от первого брака

В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Политика

Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Обновлено в 15:47
Общество

«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны

Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Политика

Кучма прокомментировал назначение представителем Киева по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал назначение представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Обновлено в 14:19
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Музыка

Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z

Обновлено в 16:47
Гаджеты

LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED

Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
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