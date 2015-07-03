Шведский суд отказался арестовывать АссанжаВести.Ru 10:38

Шведский суд отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья, ведущая процесс, заявила, что одним из оснований для запроса на арест была необходимость в продолжении расследования.

Транспорт Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Авто Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тыс. долларов.

Происшествия Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Общество Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.

Кино Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен» Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Политика Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН Завершая свой однодневный визит в Белград, Вячеслав Володин заехал в больницу к сотруднику миссии ООН Михаилу Краснощекову.

Шоу-бизнес Тарасов встретился с дочерью от первого брака В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Единоборства Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.

Политика Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Автоспорт Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.

Гаджеты Huawei лишилась бизнеса по установке подводных интернет-кабелей Компания Huawei решила продать свой бизнес по прокладке подводных кабелей, необходимых для поддержания системы глобального интернет-трафика.

Политика Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 116 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

Здоровье В России выросло число острых отравлений алкоголем "Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Финансы Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.

Происшествия Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.