Футбол

Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара КьяртанссонаRostov.ru вчера в 17:12

Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона. О сделке говорится на официальном сайте ФК «Хаммарбю». По информации сайта, исландец будет выступать за шведский клуб до лета.
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«Ростов» отдал Кьяртанссона в аренду

Спорт-Экспресс05:28

Шведский «Хаммарбю» арендовал у «Ростова» исландского форварда Кьяртанссона

РИА Новостивчера в 14:44

Исландский форвард «Ростова» перешел в шведский клуб

Матч ТВвчера в 14:23

Форвард «Ростова» Кьяртанссон перешёл в шведский «Хаммарбю»

Чемпионатвчера в 12:53

Кьяртанссон перешел в «Хаммарбю»

Soccer.ruвчера в 12:48

Нападающий «Ростова» Кьяртанссон стал игроком шведского «Хаммарбю»

Советский спортвчера в 13:03

«Ростов» отдал Кьяртанссона в аренду «Хаммарбю»

Sports.ruвчера в 14:21
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Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Энергетика

Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС

«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана

После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
Обновлено в 09:04
Космос

Япония и РФ подписали письмо о возможном создании космических ракет

Япония и Россия на прошлой неделе подписали письмо о намерении принимать участие в создании прибора для космической обсерватории «Спектр-УФ».
Обновлено вчера в 22:35
Космос

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Политика

Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание действующего главы Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов «варить кашу» с российскими властями.
Обновлено в 06:36
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Футбол

Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»

Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
Обновлено в 11:26
Игры

Activision выпустит игру Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile — это новая бесплатная игра, в которой собраны карты, режимы, оружие и персонажи из всей франшизы Call of Duty, включая серии Black Ops и Modern Warfare.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Общество

Суд признал блокировку клипа Хаски «Иуда» законной

Суд отклонил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД по поводу блокировки на YouTube клипа на песню «Иуда».
Обновлено в 05:39
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Общество

В России изменят правила продажи бензина

Минпромторг РФ подготовил документы, согласно которым в России ужесточат правила продажи бензина и дизельного топлива, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 03:31
Политика

Порошенко озвучил план по возвращению Крыма

План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Суд решил, что ВЦКП незаконно задерживает перевод денег горожан за ЖКУ

Арбитраж встал на сторону Управления Федеральной Антимонопольной службы в споре с центром В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу об удержании платежей горожан на счетах ВЦКП, передает Neva.Today.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика

Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Экономика

ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»

Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Футбол

Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»

Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Космос

NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
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