Футбол
Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара КьяртанссонаRostov.ru вчера в 17:12
Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона. О сделке говорится на официальном сайте ФК «Хаммарбю». По информации сайта, исландец будет выступать за шведский клуб до лета.
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Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
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Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
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Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
Обновлено в 09:04
Космос
Япония и РФ подписали письмо о возможном создании космических ракет
Япония и Россия на прошлой неделе подписали письмо о намерении принимать участие в создании прибора для космической обсерватории «Спектр-УФ».
Обновлено вчера в 22:35
Космос
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Политика
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание действующего главы Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов «варить кашу» с российскими властями.
Обновлено в 06:36
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Футбол
Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»
Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
Обновлено в 11:26
Игры
Activision выпустит игру Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile — это новая бесплатная игра, в которой собраны карты, режимы, оружие и персонажи из всей франшизы Call of Duty, включая серии Black Ops и Modern Warfare.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Общество
Суд признал блокировку клипа Хаски «Иуда» законной
Суд отклонил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД по поводу блокировки на YouTube клипа на песню «Иуда».
Обновлено в 05:39
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Общество
В России изменят правила продажи бензина
Минпромторг РФ подготовил документы, согласно которым в России ужесточат правила продажи бензина и дизельного топлива, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Суд решил, что ВЦКП незаконно задерживает перевод денег горожан за ЖКУ
Арбитраж встал на сторону Управления Федеральной Антимонопольной службы в споре с центром В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу об удержании платежей горожан на счетах ВЦКП, передает Neva.Today.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика
Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17