Футбол

Шведский футболист заявил, что прибыл с другой планеты
РЕН ТВ
20:47

Экс-капитан сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович, играющий за MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", в интервью журналистам заявил, что прибыл на землю с другой планеты.
РЕН ТВ20:47

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Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

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Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

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Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

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Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»

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Златан Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»

Спорт-Экспресс10:51

Ибрагимович: я прилетел с планеты Златан

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Златан Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»

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