Футбол
Шведский футболист Маркус Берг перешел в «Краснодар»Московский Комсомолец 09:46
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции Маркусом Бергом. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Футбол
Кононов высказался по поводу возможного трансфера Гильерме
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.
Обновлено в 15:28
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Футбол
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Обновлено в 18:05
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено в 17:48
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Гражданин Канады задержан в Китае
Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.
Обновлено в 15:13
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:40
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
Обновлено в 18:13
Футбол
Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»
Обновлено в 17:44
Общество
В Москве устроят салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса
Обновлено вчера в 01:15
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Здоровье
Российские геронтологи разработали программу профилактики падений и переломов
В будущем в медучреждениях, принимающих пожилых пациентов, предстоит ввести оценку индивидуального риска падения и учитывать его при лечении.
Обновлено в 15:58
Авто
Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете
TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
Обновлено в 04:28
Гаджеты
На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3
В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.
Обновлено в 10:40
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25