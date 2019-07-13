Футбол

Шведский футболист Маркус Берг перешел в «Краснодар»Московский Комсомолец 09:46

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции Маркусом Бергом. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
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«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

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«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

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В «Краснодар» приехал очередной крутой новичок. Зачем Мусаеву еще один нападающий

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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Шведский футболист, нападающий клуба ОАЭ «Аль-Айн» и сборной Швеции.
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