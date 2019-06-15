Шведские футболистки обыграли сборную Таиланда в матче чемпионата мираТАСС 11:14

Сборная Швеции обыграла команду Таиланда со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд.

Шведские футболистки обыграли сборную Таиланда в матче чемпионата мира

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