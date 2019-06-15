Футбол
Шведские футболистки обыграли сборную Таиланда в матче чемпионата мираТАСС 11:14
Сборная Швеции обыграла команду Таиланда со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:33, Вашингтон
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