Экономика
После распада СССР в России произошел коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, после чего в страну хлынула импортная продукция.
РИА Новостивчера в 19:55
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Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 02:51
Экономика
АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 02:21
Энергетика
Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо
В протоколе по итогам совещания у Козака указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены, пояснил Аркуша.
Обновлено в 02:53
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 12 ноября
Индекс Мосбиржи на открытии торгов Московской биржи превысил отметку 2400 пунктов впервые с 12 ноября текущего года.
Обновлено в 02:24
Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 02:51
Экономика
Счетная палата: 8,4 млрд рублей на охрану Байкала не дали эффекта
Счетная палата России на своем сайте сообщила о неэффективности использования выделенных государством средств в размере 8,4 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории".
Обновлено в 02:49
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 02:27
Экономика
В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян
Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
Обновлено в 02:46
Экономика
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 00:40
Экономика
Том Ли, Fundstrat: Bitcoin подорожает до $10 млн через 10 лет
Согласно потенциальному сетевому эффекту, через 10 лет биткоин может подорожать до $10 млн, утверждает эксперт.
Обновлено в 02:29
Экономика
В Банке Англии спрогнозировали последствия Brexit без сделки
Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки по Brexit по силе воздействия на экономику Великобритании может превзойти последствия мирового финансового кризиса 2008 года и приведет к рецессии, говорится в заявлении Банка Англии, опубликованного в среду.
Обновлено в 01:28
Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено в 02:45
Экономика
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 02:03
Экономика
Путин внес Промсвязьбанк в перечень стратегических предприятий
Президент России Владимир Путин своим указом внес Промсвязьбанк в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.
Обновлено в 02:14
Экономика
Розничные продажи в Японии выросли максимальными темпами за 10 месяцев
По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в октябре выросли на 1,2%, максимальными темпами с июня, после повышения на 0,1% в сентябре.
Обновлено в 02:32