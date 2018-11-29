Экономика
Сельское хозяйство стало самой быстрорастущей отраслью российской экономики, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning. Как считают авторы материала, в настоящее время Россия экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия.
RT на русскомвчера в 23:12
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Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве: лучше, чем оружие
Московский Комсомолецвчера в 22:35
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Экономика
АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
Обновлено в 00:47
Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 00:40
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 00:54
Экономика
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 00:40
Финансы
Итоги дня: «Газпром» помог фондовым индексам вырасти, нефть подешевела
Среду, 28 ноября, российские фондовые индексы завершили заметным подъемом.
Обновлено в 00:51
Экономика
ВЭБ.РФ поможет улучшить качество городской среды Приморья
Соглашением предусмотрена возможность реализации проектов по улучшению качества городской среды, в том числе за счет привлечения "дочек" ВЭБ - "ВЭБ-лизинга" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Обновлено в 00:14
Энергетика
Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо
Представляя соглашение с нефтяниками, предполагающее заморозку цен на бензин и дизтопливо на уровне начала июня до конца 2018 года, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного соглашением.
Обновлено в 00:19
Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.
Обновлено в 00:14
Экономика
В Банке Англии спрогнозировали последствия Brexit без сделки
Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки по Brexit по силе воздействия на экономику Великобритании может превзойти последствия мирового финансового кризиса 2008 года и приведет к рецессии, говорится в заявлении Банка Англии, опубликованного в среду.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ
Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан.
Обновлено в 00:41
Экономика
Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся стран Bloomberg
Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций в сравнении с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.
Обновлено в 00:09
Экономика
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено вчера в 20:42
Финансы
Рубль «напуган» возможным возвращением ЦБ РФ на валютный рынок
При отсутствии существенного внешнего негатива, рубль подешевел на новости о том, что ЦБ РФ может снова вернуться на валютный рынок.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о переносе сроков сертификации самолета МС-21
По информации издания, инициатором переноса сроков был разработчик самолета — корпорация «Иркут», входящая в ОАК.
Обновлено в 00:02