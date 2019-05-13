Происшествия
Шведская прокуратура возобновила расследование по делу АссанжаРИА Новости 05:16
Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Кино
Скончалась актриса и певица Дорис Дэй
Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).
Обновлено в 09:51
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Футбол
В «Болтоне» введено внешнее управление
В «Болтоне» из-за финансовых проблем введено внешнее управление. Причиной такого решения стали долги клуба.
Обновлено в 15:02
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Политика
В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отмена визита в Москву госсекретаря США Майка Помпео как часть визита в Россию связана только с его графиком.
Обновлено в 04:31
Общество
Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе
Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, рассказали пять близких к кабинету источников РБК.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Технологии
Delivery Club перестанет включать в заказы одноразовые приборы
Поясняется, что одноразовые пластиковые приборы по умолчанию перестанут включать в заказы, сообщает The-Village со ссылкой на пресс-службу Delivery Club.
Обновлено в 10:17
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика
Порошенко обвинили в подготовке узурпации власти на Украине
Депутат украинской Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, в связи с чем регулятор намерен подать кассационную жалобу.
Обновлено в 13:35
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01