Происшествия

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу АссанжаРИА Новости 05:16

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат прокомментировал возобновление расследования по делу Ассанжа

РИА Новости14:21

«Всё, что касается Ассанжа, политизировано»: главред WikiLeaks о возобновлении шведского дела об изнасиловании

RT на русском11:38

WikiLeaks утверждает, что на Швецию оказали давление для возобновления дела против Ассанжа

ТАСС07:27

Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа

РБК06:10

В WikiLeaks заявили, что Ассанж сможет очистить свое имя благодаря расследованию в Швеции

Интерфакс07:00

Швеция возобновила расследование дела о секс-скандале Ассанжа

Газета.Ru07:02

Прокуратура Швеции вновь открыла дело по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении Джулиана Ассанжа

Эхо Москвы11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Общество

Показалось: 27 новых чудных фотографий, которые развеселят вас

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой

Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Кино

Скончалась актриса и певица Дорис Дэй

Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).
Обновлено в 09:51
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество

Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии

Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье

32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Футбол

В «Болтоне» введено внешнее управление

В «Болтоне» из-за финансовых проблем введено внешнее управление. Причиной такого решения стали долги клуба.
Обновлено в 15:02
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Политика

В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отмена визита в Москву госсекретаря США Майка Помпео как часть визита в Россию связана только с его графиком.
Обновлено в 04:31
Общество

Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе

Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, рассказали пять близких к кабинету источников РБК.
Обновлено в 09:16
Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Технологии

Delivery Club перестанет включать в заказы одноразовые приборы

Поясняется, что одноразовые пластиковые приборы по умолчанию перестанут включать в заказы, сообщает The-Village со ссылкой на пресс-службу Delivery Club.
Обновлено в 10:17
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины

Обновлено в 12:00
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

Обновлено в 13:58
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика

Порошенко обвинили в подготовке узурпации власти на Украине

Депутат украинской Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Экономика

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, в связи с чем регулятор намерен подать кассационную жалобу.
Обновлено в 13:35
Политика

Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века

В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное