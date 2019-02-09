Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских СуРИА Новости 06:28

с чего всё началось

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider. Как отмечает издание, истребитель имеет "исключительную особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов".

Происшествия В Париже начались столкновения между «желтыми жилетами» и полицией Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестного движения "желтых жилетов" и правоохранительными органами, сообщает радиостанция France Info.

Происшествия Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве Во время детского хоккейного матча отец юного игрока выстрелил другому родителю в голову.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.

Авто Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Здоровье Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес.

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Армия и оружие Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики используют против украинских военных лазерное оружие.

Происшествия В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».

Авто Версию Lada Granta для автошкол выпустил «АвтоВАЗ» Волжский автозавод начал прием заявок на учебную модель седана Lada Granta, которая была специально разработана для автошкол.

Происшествия Полиция проверяет сообщение о вооруженных людях на севере Москвы Сотрудники полиции проверяют сообщение о вооруженных людях в районе ТЦ "Клен" на севере столицы.

Интернет Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.

Экономика Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.

Происшествия Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.

Экономика Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.

Армия и оружие «Летающий радар» А-100 совершил первый полет "Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.

Общество В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин.

Происшествия В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.

Космос «Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

Общество В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи 9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.

Происшествия Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области "Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.