Армия и оружие
Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских СуРИА Новости 06:28
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider. Как отмечает издание, истребитель имеет "исключительную особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов".
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с чего всё началось
Однако, по данным Business Insider, Gripen не способен нести большое количество вооружения, не малозаметен, не отличается скоростью или дальностью полета.Известия06:17
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия
В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Париже начались столкновения между «желтыми жилетами» и полицией
Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестного движения "желтых жилетов" и правоохранительными органами, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Во время детского хоккейного матча отец юного игрока выстрелил другому родителю в голову.
Обновлено в 17:03
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого
Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес.
Обновлено в 09:51
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса
Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики используют против украинских военных лазерное оружие.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено в 16:26
Авто
Версию Lada Granta для автошкол выпустил «АвтоВАЗ»
Волжский автозавод начал прием заявок на учебную модель седана Lada Granta, которая была специально разработана для автошкол.
Обновлено вчера в 07:07
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Радикалы обстреляли дом Авакова
Обновлено в 17:52
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Происшествия
Полиция проверяет сообщение о вооруженных людях на севере Москвы
Сотрудники полиции проверяют сообщение о вооруженных людях в районе ТЦ "Клен" на севере столицы.
Обновлено в 11:05
Интернет
Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer
Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено в 16:00
Общество
В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину
В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Наука
Ученые рассказали, какие люди стареют медленно
Обновлено в 07:14
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Срок задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова продлили на 72 часа
Суд удовлетворил просьбу защиты дать 72 часа на сбор характеризующих материалов, следовательница просила арестовать Мифтахова.
Обновлено в 08:53