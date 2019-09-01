Экономика
Lenta.ruШвеция захотела ввести новый налог из-за России
Власти Швеции планируют ввести в стране новый налог для банков, чтобы увеличить оборонный бюджет страны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией.
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Экономика
Налоги на недвижимость в Германии: за что и сколько нужно будет заплатить
На Германию заглядываются многие инвесторы: здесь нет ограничений на покупку недвижимости иностранцами, а феноменальная стабильность немецкой экономики и юрисдикции гарантирует то, что купленный объект не обесценится и в любом случае останется за вами.
Вести.Ru 04:00
Политика
Грузия отказалась отодвигать блокпост с территории Южной Осетии
Напомним, Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис).
Взгляд.ру 30 августа в 09:36
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Игры
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита.
Газета.Ru вчера в 14:36
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости вчера в 18:50
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Футбол
«Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
LiveSport.ru вчера в 14:15
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия
Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына
29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.
Woman.ru вчера в 12:58
Политика
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
Пятый канал вчера в 09:49
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ вчера в 13:17
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Олимпийская медалистка пропала в Испании
News.ru 01:43
Интернет
Windows 10 теперь можно переустановить из облака
Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
Футбол
Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж
27-летний украинец вышел на поле на 25 минут в матче с "Локомотивом" (1:2). Второй гол "железнодорожники" забили после ошибки Ордеца.
Спорт-Экспресс 03:09
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов
Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты 00:44
Общество
Министр просвещения Васильева поздравила учащихся с Днем знаний
Аргументы и Факты 02:40
Происшествия
Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в американской Одессе
Как сообщила дипмиссия в Twitter, полиция не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане.
Известия вчера в 21:51
Технологии
Как засыпать без смартфона: советуют ученые
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование продолжительности и качества сна людей, которые пользуются смартфоном непосредственно перед тем, как лечь спать, и сразу после пробуждения.
Salt Mag вчера в 08:00
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19