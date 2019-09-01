Экономика

Вести.RuВести.RuШвеция введет налог из-за России

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков. Это необходимо, чтобы увеличить расходы на оборону страны для "наращивания усилий по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море", пишет агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет
 Bloomberg.
Forbesвчера в 11:32

Подробнее о событии

Политолог прокомментировал возможное введение в Швеции налога из-за России

Газета.Ru12:25

Швеция может ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с Россией

Forbesвчера в 11:32

СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

РИА Новости08:30

Швеция решила обложить банки новым налогом из-за военной угрозы от России

РБК07:31

«Русская угроза в Балтике» дала Швеции повод обложить банки новым налогом

Царьград00:55

В Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России

Известия00:15

Политолог оценил возможное введение в Швеции налога из-за России

RT на русском11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Футбол

«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»

RT на русском 12:37
Политика

СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Политика

Дуда: Чтобы глобальная война не повторилась, нужно противостоять агрессору

По словам г-на Дуды, если бы в своё время страны Европы противостояли аншлюсу Австрии и вторжению в Чехословакию, то в итоге удалось бы избежать и нападения на Польшу.
Военное обозрение 10:12
Волейбол

Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Вести.Ru 11:45
Происшествия

Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

Газета.Ru 06:19
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Армия и оружие

В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана

RT на русском 11:56
Культура

Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»

Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Происшествия

Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами

Коммерсантъ 06:21
Общество

Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории

Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Футбол

Сборная России провела восстановительную тренировку

Сегодня в Новогорске сборная России провела восстановительную тренировку, информирует пресс-служба национальной команды.
Спорт-Экспресс 11:05
Авто

На аукцион выставлен «заряженный» Audi RS2 Avant из 90-х

На одном из онлайн-аукционов появился «горячий» универсал Audi RS2.
Тарантас Ньюс 00:01
Хоккей

«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Происшествия

В Петербурге посетителей ТЦ эвакуируют из-за задымления в ресторане

РИА Новости 12:37
Происшествия

Убийца прохожего под Лионом перед нападением разговаривал сам с собой

По словам свидетелей, на которых ссылается канал, перед нападением преступник вел себя странно, разговаривал сам с собой.
Интерфакс 06:43
Политика

Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Экономика

В Эфиопии объявили о начале реформы экономики

Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM вчера в 08:20
Политика

Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Происшествия

Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Происшествия

В Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой российского боксера единогласным решением судей: 117-111, 117-111, 117-111.
Sports.ru вчера в 17:14
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Общество

Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию

Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте.
РИА Новости 08:45
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Футбол

Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»

Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Происшествия

В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына

РИА Новости 12:20
Политика

Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия

В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

Российская газета 01:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное