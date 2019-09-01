Экономика
Вести.RuШвеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков. Это необходимо, чтобы увеличить расходы на оборону страны для "наращивания усилий по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море", пишет агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
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В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека
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