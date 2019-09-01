с чего всё началось

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков. Это необходимо, чтобы увеличить расходы на оборону страны для "наращивания усилий по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море", пишет агентство Bloomberg.

Футбол Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2 Московский ЦСКА переиграл тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и завоевал Кубок Открытия нового сезона КХЛ Футболисты «Авангарда» обыграли московский ЦСКА и Кубок Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Космос NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59 Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км / час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами.

Происшествия Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.

Происшествия Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.

Единоборства Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.

Общество Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до семи В результате стрельбы в американском штате Техас погибли семь человек.

Политика Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.

Политика На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.

Политика Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Армия и оружие В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

Общество Президентское кадетское училище открыли в Кемерово Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.

Армия и оружие Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.