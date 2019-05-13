Происшествия

В Швеции возобновили расследование дела Ассанжа об изнасилованииRT на русском 11:00

Власти Швеции возобновили расследование в отношении Джулиана Ассанжа, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера. Как сообщили в шведской прокуратуре, есть «серьёзные основания» полагать, что журналист виновен.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прокуратура Швеции вновь открыла дело по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении Джулиана Ассанжа

Эхо Москвы11:24

Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа

РБК06:10

«Всё, что касается Ассанжа, политизировано»: главред WikiLeaks о возобновлении шведского дела об изнасиловании

RT на русском11:38

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

РИА Новости05:16

Швеция возобновила расследование дела о секс-скандале Ассанжа

Газета.Ru07:02

В WikiLeaks заявили, что Ассанж сможет очистить свое имя благодаря расследованию в Швеции

Интерфакс07:00

WikiLeaks утверждает, что на Швецию оказали давление для возобновления дела против Ассанжа

ТАСС07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Обновлено в 05:02
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам апреля

Самым продаваемым кроссовером в России в апреле 2019 года стала модель Hyundai Creta — было реализовано 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности.
Обновлено в 11:08
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино

«Джон Уик-3» с Киану Ривзом выходит в прокат

Обновлено 11 мая в 06:42
Энергетика

Reuters: венгерская MOL возобновила прием нефти из РФ по «Дружбе»

Венгерская компания MOL в минувшие выходные, 11–12 мая, возобновила прием российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в тестовом режиме, сообщил Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса

В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Происшествия

Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:00
Наука

Российские ученые впервые превратили золото в «двумерный» материал

Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически «плоскую» двумерную структуру.
Обновлено в 09:44
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Музыка

Лазарев хочет провести «Евровидение-2020» в Сочи

Российский певец Сергей Лазарев хочет провести международный конкурс "Евровидение-2020" в Сочи.
Обновлено в 11:18
Хоккей

Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Здоровье

В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Гатчинском районе трехлетнего мальчика покусал алабай

Как сообщает 47news, ребенок был доставлен в Больницу Петербурга 12 мая в районе 20:00 в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:14
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное