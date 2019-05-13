В Швеции возобновили расследование дела Ассанжа об изнасилованииRT на русском 11:00

Власти Швеции возобновили расследование в отношении Джулиана Ассанжа, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера. Как сообщили в шведской прокуратуре, есть «серьёзные основания» полагать, что журналист виновен.

В Швеции возобновили расследование дела Ассанжа об изнасиловании

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